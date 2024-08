Missionen mod medaljerne: Når 120 danske atleter skal til OL, står Søren med det store ansvar

Når 120 danske atleter skal til OL, føres de an af en mand med en særlig rolle. En chef for den mission mod medaljer, som de danske atleter er på. Og den chef er Søren Simonsen fra Tommerup. Han er nemlig den danske Chef de Mission.

- Det er et stort ansvar, og vi taler også om at at store fejl kan ende på forsiden af et eller andet, fortæller han.

For der ligger både et kæmpe arbejde bag det at sende så mange atleter til OL, men også i at sørge for, at de har det, der skal til for at kunne præstere bedst muligt.



- Det vigtigste er, at atleterne står lige præcis på det tidspunkt, hvor de skal konkurrere og præstere allermest. At de står der så velforberedt som overhovedet muligt. Det er altid målet for os, og så bygger vi jo en masse op omkring det, siger Søren Simonsen.



Og det er lige netop dét, Søren Simonsen står i spidsen for; at få atleterne så godt som muligt gennem OL, så de kan koncentrere sig om sportspræstationerne. Noget, som for ham er et drømmejob - selvom det på et tidspunkt kunne ligne, at han selv skulle have en større rolle på banen i stedet for på sidelinjen.