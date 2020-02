Mistænkt forbliver frivilligt i sin celle i terrorsag

Der er ikke umiddelbart udsigt til frihed for en 29-årig mand fra Fyn, der blev anholdt i december under en større antiterroraktion.

Manden blev varetægtsfængslet den 12. december og er stadig tilbageholdt. Torsdag har han frivilligt ladet sin fængsling forlænge.

En dommer ved Retten i Odense har besluttet, at han skal være varetægtsfængslet foreløbig indtil den 3. marts.

Det oplyser specialanklager Klaus Lauridsen fra Fyns Politi.

Anholdt ved Munkebo

Den 29-årige, der er beskyttet af et navneforbud, blev anholdt på en gård på Fyn. Da han dagen efter blev fremstillet i grundlovsforhør, foregik det for dobbeltlukkede døre.

Dermed kunne offentligheden ikke få at vide, hvad den anholdte var mistænkt for at have gjort.

Men den beslutning blev underkendt, hvorefter avisen Danmark fik aktindsigt i sigtelsen. Her fremgik det, at manden er sigtet for at forsøge at samle penge ind til Islamisk Stat.

Desuden har han i følge politiet søgt viden om drab og fremstilling af sprængstoffer på internettet.

Landsdækkende aktion mod terror

I alt 22 mænd og kvinder blev anholdt i antiterroraktionen den 11. december og sigtet for at have overtrådt terrorbestemmelser i straffeloven.

Størstedelen blev siden løsladt, mens seks personer, der blev fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret, fortsat er fængslet.

Deres fængslinger blev forlænget ved et retsmøde onsdag.

Aktionen, som var koordineret af Københavns Politi og Politiets Efterretningstjeneste, foregik samtidigt i syv af landets 12 politikredse.

