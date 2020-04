Mistanke om spiritus i stribe af uheld: To fynboer indlagt i kritisk tilstand

En 39-årig kvinde og en 47-årig mand, begge fra Bolbro, er indlagt i henholdsvis Aarhus og Odense efter et solouheld på Kalørvej i Blommenslyst tirsdag aften.

Af endnu uvisse årsager kørte den kvindelige fører af bilen direkte ind i et træ tæt ved lysreguleringen i krydset, hvor blandt andet Uno-X-tanken og Blommenslyst Kro ligger ud til Middelfartvej.

Vagtchef Ehm Christensen fra Fyns Politi fortæller, at uheldet blev anmeldt kort efter klokken 20.00, og at kvinden blev fløjet til Aarhus, mens manden blev kørt til OUH.

- Onsdag morgen er de begge i kritisk tilstand, siger vagtchefen til TV 2/Fyn.

Han oplyser at der er mistanke om spirituskørsel. Derfor er der udtaget blodprøver.

Fem unge landede på taget

Der er også mistanke om spirituskørsel i to andre uheld onsdag aften i den fynske politikreds.

Kort før klokken halv ti mistede føreren af en bil med fem unge mennesker ombord kontrollen over sit køretøj på Huggetvej mellem Hugget og Bogense.

På det tidspunkt var bilen netop kommet ud af en længere kurve, men rullede rundt og endte på taget.

Ifølge vagtchefen kom alle fem unge ud af bilen. De klagede eferfølgende over smerter, men er tilsyneladende ikke kommet noget alvorligt til.

Føreren af bilen var en mand på 19 år fra Søndersø. Politiet fik taget en blodprøve på manden.

Passager endnu ikke fundet

Kort før klokken 22.00 endte endnu en bil på taget. Og igen er der mistanke om spirituskørsel.

På Tøvlidtvej mellem Melby og Nørre Esterbølle på Nordfyn væltede en bil med to passagerer.

Begge kom ud af bilen ved egen kraft, men stak efterfølgende af fra uheldsstedet.

Fyns Politi frygtede, at de to personer var kommet til skade og lå et sted i omådet. Derfor ledte patruljer efter dem, og klokken 01.10 natten til onsdag fik en patrulje fra Fyns Politi kontakt til føreren af bilen.

Han var ikke kommet alvorligt til skade, mens det er usikkert, hvordan passageren har det. Det er nemlig ikke lykkedes politiet at få kontakt til manden, men man formoder, at han ikke er kommet til skade.

Føreren af bilen var en 25-årig mand fra Bogense. Politiet fik udtaget en blodprøve på manden.

Hare sendte mc-kører i asfalten

Til gengæld var ikke spiritus involveret, da en motorcyklist på Knasterbjergvej udenfor Marstal på Ærø kørte galt, ligeledes tirsdag aften.

Her kom der kort før klokken 21.00 en hare i vejen, og motorcyklisten forsøgte i ren refleks at undvige med det resultatet at han kørte galt.

Hverken hare eller motoryklist kom noget til, forlyder det fra Fyns Politi.