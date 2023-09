På Faaborgegnens Efterskole inviterede TV 2 Fyn i aften til debat.

Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti og Katrine Daugaard fra Liberal Alliance debatterede skærmforbrug i skole og institutioner.

Katrine Daugaard mener ikke, at der er brug for et politisk forbud mod skærme.

- Vi mener, at det er bedre, at lægge det ud, så skoler og institutioner selv kan vælge. Samtidig tilføjer hun, at eleverne lærer meget af de digitale skærme.

Hos Dansk Folkeparti så Mikkel Bjørn gerne, at der kom et politisk forbud.

- Vi er kommet til den erkendelse, at der er flere ulemper end fordele, vi er nød til at gå ind i det.

Han erkender, at der i nogle tilfælde, kan være positiv læring i skærme, men han mener altså ikke, at de fordele overstiger konsekvenser som blandt andet mistrivsel.

Det er særligt mobiltelefoner, som politikeren fra Dansk Folkeparti mener skal ud.