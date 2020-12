Model Cecilie Haugaard savner Fyn: - Jeg ville ønske at Odense lå i København

Lys, rummelig og højt til loftet.

Sådan beskriver man bedst lejligheden på Christianshavn. Når man står i stuen, føler man sig omgivet af natur med store grønne træer uden for de store vinduer, og så er der ro. En sådan ro, som man kunne forestille sig ville være svær at opstøve i indre København.

Det er meget trygt. Der er også en meget åben følelse, du er velkommen på Fyn, og Fyn er fin. Cecilie Haugaard, model, influencer og tv-vært.

Lejlighedens ejer er model, influencer og tv-vært Cecilie Haugaard, der også er kendt som den bedre halvdel til musikeren Christopher.

Hun kommer oprindeligt fra Fyn. Helt bestemt Hunderupkvarteret i Odense, hvor hun mindes en tryg og nær opvækst, som den dag i dag gør hende stolt af, hvor hun kommer fra.

- Jeg er stolt, fordi jeg har haft en rigtig god og kærlig barndom, hvor jeg også har fået lov til at være barn. Jeg er vokset op i et villakvarter i Odense, hvor alle mine venner boede på vejen eller i kvarteret, så vi løb rundt til hinanden eller cyklede rundt og stod på rulleskøjter ned til skovsøen. Det var bare rigtig dejligt og let og roligt, fortæller Cecilie Haugaard.

Bajer og Brunsviger Bajer og Brunsviger er en podcast produceret af Bemærk, TV 2 Fyns ungdomsredaktion. Her fortæller fantastiske fynboer om deres forhold til Fyn og opvækst på øen. Alle har et nært forhold til øen, som ligger dybt i deres identitet, selvom de måske er flyttet væk for en periode. Podcasten kan høres på Spotify og iTunes. Se mere

- Jeg får sådan en idyllisk følelse og samtidig også en ro, for alt er roligt og dejligt. Det er meget trygt. Der er også en meget åben følelse, du er velkommen på Fyn, og Fyn er fin.

Det fortæller hun i podcasten 'Bajer og Brunsviger, som er en podcast produceret af Bemærk. Her fortæller fantastiske fynboer om deres forhold til Fyn og om deres opvækst på øen.

Strandidyl i Nyborg

Roen og naturen er især noget af det, der står klart for Cecilie Haugaard, når hun ser tilbage.

- Alt var jo bare idyllisk, det var virkelig dejligt, og det er også noget af det, som Odense og Fyn kan. Du er omkring natur hele tiden. Selvom jeg voksede op i Odense, som er i midten af Fyn, tog det 20-25 minutter, og så var vi ved vores sommerhus i Nyborg, siger hun.

- Jeg kan huske, at der tog vi hen, når mine forældre havde fri fra arbejde om sommeren, så pakkede vi strandtaskerne og tog mad med og var på stranden indtil solen gik ned.

Boede i sine rulleskøjter

Når man taler med Cecilie Haugaard om hendes opvækst i villakvarteret i Odense, er der især ét ord der går igen. Nemlig at rulle. Rulle på rulleskøjter ude på vejen med alle vennerne.

- Jeg husker det som om, jeg rullede meget. Jeg boede nærmest i mine rulleskøjter. Vi legede rullefang ovre på gymnasiet og rullede ned til skovsøen for at få en rigtig skovsøis med god guf på, siger hun.

Jeg kan huske vi kørte ned ad bøgesti, som er en virkelig stejl bakke, og det gjorde vi bare. Man var frygtløs på en anden måde. Cecilie Haugaard, model, influencer og tv-vært.

Og selvom Odense er skiftet ud med Christianshavn, er rulleskøjterne ikke gemt væk på Fyn.

- Jeg elsker også at rulle nu, fortæller Cecilie, der dog ikke ruller med samme frygtløshed, som da hun var barn.

- Jeg kan huske, at vi kørte ned ad Bøgesti, som er en virkelig stejl bakke, og det gjorde vi bare. Uden cykelhjelm og kun med håndledsbeskyttere på. I dag ville jeg jo aldrig turde at gøre det, men man var bare frygtløs på en anden måde.

Når der skal rulles i dag, foregår det i Cecilies Haugaards klub med vennerne 'Aperulklubben'.

- Jeg har allieret mig med mine venner og har lavet en 'aperulleklub' herovre, hvor vi ruller og slutter af med at sidde og drikke aperol, fortæller hun, mens hun griner.

De stolte striber

Stoltheden af at komme fra Fyn og Odense bliver ikke mindre når hun skal beskrive sit forhold til byens hold, OB.

- Det var en rigtig stor ting, nu har jeg boet væk fra Fyn i mere end 12 år, men hele min barndom var bare OB.

- Jeg begyndte at spille fodbold i 4. klasse, og mine veninder spillede også. Jeg kan huske, at træningsture og weekendkampe var det fedeste, siger hun.

For Cecilie var OB noget, der fyldte meget i hendes ungdom, og flere søndage blev brugt på stadion, hvor hun heppede på 'striwerne'.

- Mine forældre bor med åstien lige i baghaven, så vi var meget nede ved Odense Boldklub og min bedste venindes far var på et tidspunkt cheftræner for OB, så vi var meget på stadion om søndagen og se SAS-liga kampe, fortæller Cecilie Haugaard.

Jeg havde lige et halvt år på førsteholdet. Jeg var virkelig ikke god teknisk, men jeg var god til at løbe, og så var jeg ikke bange for bolden. Cecilie Haugaard, model, influencer og tv-vært.

Selvom Cecilie Haugaard var meget interesseret i fodbold og ofte var på stadion, var OB-holdets talent ikke noget, der umiddelbart smittede af på hendes egne kvaliteter med en bold.

- Jeg havde lige et halvt år på førsteholdet. Jeg var virkelig ikke god teknisk, men jeg var god til at løbe, og så var jeg ikke bange for bolden, fortæller Cecilie Haugaard.

Ikke en cool københavner

Selvom Cecilie Haugaard ikke har boet på Fyn, siden hun var 18 år og både har boet og rejst i hele verden, er der stadig værdier fra det fynske, som hun har fået med sig i rygsækken.

- Jeg er helt sikkert blevet mindre cool af at komme fra Fyn, siger hun:

- Det er som om, at dem, der er vokset op i København, er lidt mere cool og lidt mere street end mig, forklarer Cecilie.

Læs også Skuespiller Jesper Groth: - Hvis man er fra Ærø, er man stolt

Men hvis hun ikke er cool, hvad er hun så?

- Jeg tror, jeg har fået værdier som det at være åben og tillidsfuld med mig fra Fyn. Altså jeg møder folk og tænker; Dig kan jeg godt stole på, siger Cecilie Haugaard.

En værdi, som ifølge hende selv kan være både god og skidt.

- Jeg kan huske, da jeg flyttede til Paris som 18-årig, kom jeg med den der følelse af, at selvfølgelig kunne jeg stille min taske på stolen ved siden af mig, og selvfølgelig kunne jeg snakke med fremmede mennesker, hvor franskmændene måtte fortælle mig, at det skulle jeg måske passe på med.

Ifølge Cecilie Haugaard selv, er hun vokset op med, at folk vil hinanden det godt, og den åbne tilgang, hun har fået med sig fra Fyn, er også én, som hun bruger til daglig i sit job.

- Det virker jo for mig den dag i dag bare at være mig selv.

Et nyt kapitel

Til foråret starter Cecilie og hendes mand, Chistopher, et nyt kapitel i deres liv. De venter et barn, og med det hører sig også nogle overvejelser.

- Jeg tror, det mange gange er op til forældrene at give barnet nogle gode værdier, og jeg er meget bevidst om, at barnet ikke skal vokse op på Christianshavn. Jeg kan rigtig godt lide Christianshavn, men jeg ved ikke hvor trygt, jeg synes det er, siger Cecilie.

- Jeg synes det ville være rart, hvis vores barn vokser op et sted, hvor der er nogle grønne områder, hvor man kan rende rundt og lege med dem på vejen. Og rulle. Og her er der jo brosten, så det går ikke, siger Cecilie Haugaard med et kæmpe smil på læben.

Læs også Kendiskokken Umut Sakarya: - Jeg var lige ved at blive glemt i toget i Odense

Og selvom hun selv er stolt af og glad for at komme fra Fyn, er det ikke et sted, hun ser som værende hende og familiens fremtidige base.

- Jeg ville elske, hvis Odense lå et sted i København, det ville jeg virkelig. Men vi arbejder begge meget i udlandet, og det tager et kvarter fra os, så er vi i lufthavnen, det ville slet ikke gå, hvis vi boede på Fyn.