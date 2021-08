Modtager hadbeskeder efter brunsviger-tvist: - Det er ikke os, der har gjort noget forkert

Efterfølgende tilbød de to bloggere Claus Skytte et nyt forlig, som han også afviste. Derefter besluttede Lene Tranberg at stævne Claus Skytte for at få en afgørelse på sagen.

I sidste uge ønskede de to bloggere ikke at udtale sig, men efter sagen blev omtalt, har Lene Tranberg og Nicoline Sjødahl nu besluttet sig for at stå frem.

- Det er enormt frustrerende, og vi har debatteret meget, om vi havde lyst til at udtale os. Men jeg har mit på det rene, det er ikke mig, der har gjort noget forkert.

- Jeg er bange for, når det engang kommer for retten, at vi igen bliver hængt ud som idioter – selv om det ikke er vores skyld, siger Nicoline Sjødahl.

Også Lene Tranberg håber, at folk finder ud af, at ikke alt er, som det ser ud til ved første øjekast.

- Der er altid to sider af alle sager. Og så håber jeg, at folk holder op med at genere Nicoline. Det har hun ikke fortjent. Det ikke os, der har gjort noget forkert, siger Lene Tranberg, der er meget påvirket af sagen.

Principiel sag

Indtil videre har kun Lene Tranberg stævnet Claus Skytte, mens Nicoline Sjødahl via sin advokat fortsat søger at finde et forlig uden rettens indblanding.

Ifølge bloggernes juridiske rådgiver, Morten Kristensen, handler sagen ikke om penge.

- Det handler om princip. De bliver jo ikke rige af det her, det er principielt på grund af hans behandling af dem. Han har ingen forståelse for, at han hænger folk ud og skader dem, siger Morten Kristensen.

Han forventer, at retten følger retspraksis, og at Claus Skytte skal betale kompensation for misbrug af billederne og overtrædelse af persondataloven.

- Jeg forventer et niveau på omkring 14.000 kroner. Det er ret sort/hvidt, og der er en solid retspraksis på området, siger Morten Kristensen.

I første omgang havde de to ifølge Morten Kristensen tilbudt et samlet forlig på 3.000 kroner, hvilket Claus Skytte afslog.

Claus Skytte siger til TV 2 Fyn, at han sætter sin lid til, at dommeren vil være nådig, mens han erkender sin skyld.