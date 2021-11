Mørke skyer over Dansk Folkeparti - går tilbage i alle de første fynske valgresultater

I hele syv ud af ti fynske kommuner har medlemmer af Dansk Folkeparti i de seneste fire år forladt partiet.

I Odense har de byrådsmedlemmer, som blev valgt ind for DF i 2017, nu droppet partiet til fordel for henholdsvis andre lister og et stop i politik. Derfor er det nu kun førstesuppleanten, Carsten Sørensen, der sidder tilbage.

- Det, der er gået galt for dem her på Fyn, er, at de ikke har kunne enes, siger Jakob Risbro.

Slagtet i Svendborg

I Svendborg fik Dansk Folkeparti ved kommunalvalget i 2017 et godt valg og fik fire mandater. Men de kunne ikke finde melodien sammen, og nu er der kun Dorthe Ullemose tilbage.

- Det er faktisk landsrekord. Det er her, flest DF-medlemmer af byrådet, der har forladt partiet, siger Jakob Risbro.

Kun i Faaborg-Midtfyn, på Ærø og på Langeland er der intakte DF-grupper.

I Odense viser en meningsmåling fra Fyens Stiftstidende, at DF står til slet ikke at få et mandat.

- Så lige nu er der mørke skyer over Dansk Folkeparti i Odense, siger Jakob Risbro.

Kommunalvalget bliver også et pejlepunkt for partiets landsformand, Kristian Thulesen Dahl.

- På Christiansborg bliver kommunalvalget kaldt ”midtvejsvalget”, og vi kommer ikke uden om, at det særligt for Kristian Thulesen Dahl er en styrkeprøve.

- Der har længe været debat om, hvorvidt han er den rigtige til at lede partiet ud af krisen, og selvom han på landsmødet for nylig sagde, at der nu ville blive trukket en streg i sandet, er jeg overbevist om, at aftenens valgresultat vil blive analyseret nøje i DF-lejren, siger TV 2 Fyns Christiansborg-redaktør, Maiken Brusgaard.

Ved kommunalvalget i 2017 fik Dansk Folkeparti i alt 25 mandater på Fyn. De kommende timer vil vise, hvor mange de får i år.