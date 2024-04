MØ's ukendte karriere afsløret - napper medalje i sportsgren

Det er nok de færreste, der ved det, men kunstneren MØ - med det borgerlige navn Karen Marie Ørsted - er en ganske habil orienteringsløber. Det beviste hun senest i påsken, da hun fik sølvmedalje ved Årets påskeløb ved Vejle Fjord.

Her fik hun sølvmedalje i kategorien D35B, hvor det blev til en sejr på sidste etape, fremgår det af Dansk Orienteringsforbunds hjemmeside.

Det til trods skal man ikke regne med, at hun sætter musikkarrieren på standby og helliger sig orienteringssporten, fortæller hun til forbundets hjemmeside. Der er snarere tale om, at hun har fundet tilbage til en god hobby, der kombinerer det at være i god form med at komme ud i naturen.