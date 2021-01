Mogens har årets travleste dag: Sådan undgår du at få besøg af ham

Mandag den 4. januar er årets travleste dag for Mogens Larsen, der arbejder som vejserviceredder for Falck i Dalum.

Falcks reddere har på den første hverdag efter nytår travlt med vejhjælp til bilister, der har problemer med bilen efter en lang juleferie.

- Det er lige nøjagtig i dag, for folk skal starte på arbejde igen. Der er rimelig meget at lave, selv om der er mange, som arbejder hjemmefra, siger Mogens Larsen til TV 2 Fyn.

Biler holder stille på grund af corona

Det er kombinationen af køligere januartemperaturer og et par ugers juleferie, hvor mange biler har brug for starthjælp, især hvis de ikke har været brugt så meget i ferien.

- Når bilen har stået i nogle dage, temperaturerne er lave, og hvis kapaciteten på batteriet ikke er så høj, som det ville være på en sommerdag, sker der sådan nogle ting her, forklarer Mogens Larsen.

- Vi må ikke komme nogen steder, især i disse coronatider, så bilerne har mange steder bare holdt stille og er ikke blevet brugt, fortæller han.

Tre gode råd til bilisterne Undgå at få brug for starthjælp ved at få lavet et vintertjek på din bil og få målt batterikapaciteten. Man finder først ud af, at batteriet er slidt, når bilen ikke vil starte.

Prøvekør bilen, en dag eller tre inden du virkelig skal bruge den. Så kommer du problemet i forkøbet, hvis du er uheldig og ikke kan få startet bilen.

Har du flere biler, er det måske kun den ene, der har været i brug hen over julen. Husk at prøve begge biler, før du skal bruge dem. Kilde: Falck

Kør mindst en halv time for batteriets skyld

TV 2 Fyn var med Mogens Larsen på arbejde mandag. Han har et godt råd til, hvordan man undgår at få besøg af ham eller hans kollegaer, fordi bilen ikke vil starte om morgenen:

Hvis du for eksempel kun køre korte ture på fem-ti minutter, er det en god idé en gang imellem at køre en tur på en halv time. Det er godt for batteriet, fortæller vejserviceredderen.

En god idé kan desuden være at få batteriet ladet op på dit lokale værksted.

Elektronik i bilen bruger strøm

Hos Falck er man parat til den travle dag, og derfor er alle mand mødt på arbejde, så de er klar til at hjælpe kunderne.

De seneste år har Falck på den første hverdag efter nytår oplevet en stigning i aktivitet på 50 procent i forhold til en normal dag.

- Der er rigtig mange køretøjer, der har stået stille hen over jul og nytår, og i år er det ekstra lang tid, fordi hverdagen først går i gang igen den 4. januar. Men køretøjer kan ikke tåle at stå stille så længe, og fordi der er så meget elektronik i biler i dag, bruger de strøm, selvom de står stille. Derfor er der mange biler, der ikke vil starte, når de har stået stille længe, siger Gert Elgaard Larsen, der er driftschef i Falck.

Undgå panik og tidsproblemer

Der er ikke så meget, man selv kan gøre, hvis bilen ikke vil starte om morgenen, og derfor er det godt at være forberedt.

Der er desværre ikke meget at gøre, hvis bilen nægter at starte. Og derfor er mit bedste råd, at du prøvekører bilen en dag eller to, før du egentlig skal bruge den Gert Elgaard Larsen

- Der er desværre ikke meget at gøre, hvis bilen nægter at starte. Og derfor er mit bedste råd, at du prøvekører bilen en dag eller to, før du egentlig skal bruge den. Hvis bilen så ikke vil starte, så har du mulighed for at få det fikset og finde andre løsninger, uden at du er helt i panik og tidsproblemer, siger Gert Elgaard Larsen.

Ifølge Falck er det især folk, der har to biler, eller erhvervsbiler, som oplever problemer efter en lang juleferie.