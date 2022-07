Momota efter lussing: Stærk Axelsen har forbedret sig

Viktor Axelsen er med afstand verdens bedste badmintonspiller i øjeblikket.

Der virker åbenlyst efter en måned, hvor han har vundet Indonesia Open, Indonesia Masters og senest Malaysia Open efter en suveræn sejr over verdens nummer to, Kento Momota, i finalen.

- Han var for god. Jeg forsøgte at følge med skridt for skridt, men han var for stærk.

- Han har forbedret sig. Hans fart og kvaliteten af hans skud er blevet bedre på alle niveauer, siger Momota ifølge bwfbadminton.com.

Axelsen havde spillet 11 sæt i turneringen mod Momotas blot 6 sæt inden finalen. Alligevel var danskeren fysisk den klart bedste og vandt 21-4, 21-7.

- Jeg var virkelig overrasket over mit niveau i finalen. Jeg var meget mere frisk, end jeg frygtede.

- Jeg har spillet mange kampe i de seneste fire uger, så jeg er super træt, hvis jeg skal være helt ærlig. Men på en eller anden måde formåede jeg at finde eksplosivitet og energi i mit spil, siger Axelsen.

Momota fører 14-3 i sine indbyrdes opgør mod Axelsen, men den 27-årige japaner leder stadig efter den form, der for år siden gjorde ham til verdensetter, inden han var involveret i et alvorligt trafikuheld i 2020.

Hans seneste finale før Malaysia Open var sejren over Anders Antonsen i Indonesia Masters i november sidste år.

Axelsen har alene i 2022 vundet EM og i alt fire titler på BWF World Tour - inklusiv All England i marts.

I 2021 vandt den 28-årige dansker seks turneringer og derudover guld ved OL i Tokyo. Det indbragte ham titlen som årets herrespiller i verden.