Mona fortalte sin historie - nu overvældes hun af beskeder og et helt særligt tilbud

Det er langt fra kun fitnesscentret, der har hørt Mona Jönssons historie.

Hun fortæller, at hun har fået mange beskeder fra folk, som roser hende for hendes mod til at dele sin historie.

- Jeg bliver så rørt, når folk skriver, at jeg er sej, siger Mona Jönsson.

Lokalt center med nultolerance

Centerleder Mathias Bøgelund fortæller, at Go2fitness forhåbentlig passer godt til Mona Jönsson, fordi de kører en stram politik om dårlig opførsel.

- Vi har en nultolerance, når det gælder dårlig opførelse. Hvorimod større kæder har sværere ved at tage en beslutning, hvis der sker noget uordentligt, siger han og tilføjer:

- Det betyder, at de få episoder, vi har haft, hvor et medlem ikke har opført sig ordentligt, er ikke medlem efterfølgende. Vi ønsker ikke, at man kan møde en dårlig opførsel.