Mona på 140 kilo gik grædende hjem fra fitness efter ubehagelig oplevelse – men én ting har givet hende modet tilbage

Det er januar og højsæson for nytårsforsæt og nytegnede fitnessmedlemskaber.

Men for Mona Jönsson fra Odense kræver dét at melde sig ind i et træningscenter mere end almindelig overvindelse.

- Mit dilemma er, at jeg vil gerne træne, men jeg er også bange for at være dén, der bliver kigget på. Hvis jeg går forbi et fitnesscenter, tænker jeg, ”hvor er de heldige, dem der tør”, siger hun.

Mona Jönsson har over det seneste halve år tabt sig fra 176 kilo til 140 ved hjælp af vægttabsmedicin.