Mor måtte selv gøre rent i børnenes beskidte børnehus

Den ekstra time om morgenen var et ønske fra Jytte Hansen.

- Jeg havde et ønske om, at vi skulle have lov til at starte allerede klokken fem om morgenen for at give luft, så vi kunne nå garderober og køkkener samt tilrettelægge arbejdet fornuftigt i forhold til rengøringen, inden børnene kom.

Ifølge hende skal der samarbejde til for at få det til at lykkes for alle parter i Odense.

- Jeg tænker helt klart, man skal kigge ind i også at starte klokken fem om morgenen i Odense og betale det lille tillæg, der skal til, fordi de giver så meget i sidste ende. Der er mennesker bag det her, og det er vigtigt også at højne rengøringsfaget. Det skal ikke være noget, hvor man slukker for lyset – og så er der bare rent, når man tænder lyset igen næste morgen.

TV 2 Fyn ville gerne have haft en kommentar fra rådmanden for By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune, Søren Windell (K). Men han har ikke haft mulighed for at stille op til interview.