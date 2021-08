Motiveret Søren Kragh håber på VM-udtagelse

Det rakte ikke til en sejr i duellen med Remco Evenepoel.

Men fynske Søren Kragh Andersens andenplads på lørdagens enkeltstart i PostNord Danmark Rundt vidner om, at han er tilbage i god form.

Det skal udnyttes i de kommende uger og måneder, hvor han har sat sig to store mål.

- Ugen her har givet mig motivation, i forhold til at min form er blevet bedre hen over ugen. Om to uger skal jeg køre Benelux Tour, hvor jeg har et stort mål om at gøre det godt - også i klassementet.