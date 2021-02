Motorsportscenter: - Hold nu fast, og giv os lov til at aktivere unge

Der bliver hverken brændt dæk eller benzin af på motorsportscentret i Kærby Mose for tiden, men lykkes By- og Kulturudvalget i Odense med deres forehavende, vil fartglade unge igen kunne komme på banen til sommer.

Tirsdag påbegynder udvalget nemlig arbejdet med en ny lokalplan for motorsportscentret, der ligger øst for Odense, og man har tidligere meldt ud, at man vil gå efter igen at gøre banen lovlig.

Steen Fredsøe Sørensen er direktør i Motorsport Center Fyn, og han havde tirsdag formiddag foretræde for udvalget, hvor han fortalte, hvorfor han mener, det er vigtigt, at banen bliver lovlig igen.

- Det er helt vildt vigtigt, at vi giver Odense Kommunes unge mennesker mulighed for at have et sted som vores, siger han til TV 2 Fyn og fortsætter:

- Det jeg forsøgte at fortælle dem var: Hold nu fast i os. Giv os nu lov til at gøre det, vi mener, vi er rigtig dygtige til at gøre. Nemlig at aktivere nogle unge mennesker, som ikke altid bliver ramt af bordtennis eller fodbold. Det er det, vi skal redde.

Hensyn til salamander

Før jul afgjorde Planklagenævnet, at den eksistrende lokalplan for stedet ikke var gyldig.

Nævnet lagde vægt på, at kommunen havde overladt til Fyns Motorsportscenter at vurdere, hvilke foranstaltninger der skulle tages for at undgå at genere den store vandsalamander, som er en beskyttet art, der lever i området.

Beslutningen kom som et stort nederlag for direktøren og motorsportscentret, da den kom under et år efter, at byggeriet af centret stod færdig.

Vandsalamanderen er en beskyttet art, der lever i området. Foto: Miljøstyrelsen

Processen med at lovliggøre banen igen begynder med en offentlig høring på 14 dage, hvor man kan komme med forslag, idéer og bemærkninger til plan- og miljøvurderingsprocessen. Herefter skal der udarbejdes et forslag til en ny lokalplan, og projektet skal på ny gennem en miljøvurdering.

Den foreslåede lokalplan skal så i offentlig høring i otte uger, inden den 16. juni vil skulle til afgørelse i Byrådet.

Den bedste placering

Steen Fredsøe Sørensen håber, at processen med en ny lokalplan går smertefrit, men er frustreret over, at en fejl fra kommunens side betyder, at banen for nuværende ikke kan bruges.

Banen har tidligere mødt kritik fra naboer, der har klaget over støj fra stedet, men Steen Fredsøe Sørensen mener ikke, der findes bedre placeringer end den nuværende.

- Jeg synes til stadighed, at den placering er den rigtige placering. Det er klods op og ned af en motorvej på den ene side, en skydebane på den anden side og en jernbane på den tredje side. Altså hvis byens unge ikke kan få lov at feste og køre motorløb derude - vel at mærke, hvor vi overholder alle Miljøstyrelsens retningslinjer for støj - så har jeg svært ved at se nogen som helst fornuft tilbage, siger han.

