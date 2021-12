Mulighed for mere sne fredag – men det varer ikke ved

Fredagen bliver igen både våd og blæsende, og flere steder kan dagen igen starte med sne på Fyn.

Men når vi kommer ud på dagen, er der ikke meget, der tyder på, at den nedbør, der kommer over Fyn, igen i dag kan blive sne.



- Der kan komme lidt mere af det hvide drys fra oven, men det varer ikke ved. For mildere luft blæser ind fra Nordsøen, og det betyder, at det efterhånden går over og bliver en noget mere våd form for nedbør over det fynske område, siger TV 2 Vejrets Thomas Mørk.