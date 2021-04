Mulighed for sol, mulighed for hagl

Det betyder, at dagen starter kold og overskyet. Der kommer dog huller i skydækket op ad formiddagen, så der i løbet af dagen vil være mulighed for lidt sol.

Men samtidig er den varslede risiko for slud nu vekslet til en risiko for hagl.

- Det kan også godt være, at når fronten lige passerer, at det giver en lille smule dryp. Vi har jo talt om, at det kunne give lidt slud, men nu er det nok mest hagl.

- Hvis det ikke er mest af alt holder tørt, hvilket vores prognoser siger, siger Cecilie Hother.

Temperaturen er en del lavere end de seneste dage, hvor man flere steder tirsdag nåede op på 18 grader. Onsdag når temperaturen højst op på 10 grader, lyder prognosen.

- Det vil føles rigtig koldt, for vi har en frisk til hård vind fra en nordvestlig retning, og den er kold, konstaterer Cecilie Hother.