Mulighed for sidste strandtur: Solrig start på ugen

Selv om sommeren synger på sidste vers, så er det for tidligt at pakke badetøjet eller picnic-kurven væk.

De kommende dage vil der være fine muligheder for at få kropskuløren peppet yderligere op på stranden eller for at indtage en frokost i det fri.

- Der venter en endda en rigtig fin start på ugen på Fyn. Vi forventer nemlig tørvejr og ret meget sol her mandag, siger TV 2 Vejrets Andreas Nyholm.

Temperaturen stiger i løbet af formiddagen op mod 16-17 grader, og i eftermiddag nærmer vi os de 20 grader på Fyn.

Vinden kommer fra nordøst og vil især mærkes på de kyster, der vender netop den vej.

- Og ellers så vil der altså være ret meget sol hen over Fyn. Skulle der komme lidt skyer, vil det nok være på Sydfyn, hvor der er en lille risiko for en lokal byge, siger Andreas Nyholm.

Flere steder på Fyn er badevandet fortsat over 20 grader varmt, så der kan være mulighed for endnu en dukkert for de, der pakker badetøjet væk, når badevandstemperaturerne falder.

Nogenlunde tørt indtil weekenden

Frem til midten af ugen kommer der altså en del sol ned over landet, og det bliver lige i underkanten af 20 grader varmt.

Desuden holder det stort set tørt over hele landet i modsætning til sidste uge, hvor vandet væltede ned flere steder.

Det oplyser Klaus Larsen, vagthavende meteorolog ved DMI, mandag morgen.

- Ugen begynder med nogle tørvejrsdage med masser af solskin. Det skyldes et højtryk, som ligger over England i dag og langsomt trækker østover. Samtidig bliver vinden svag, så det bliver ganske behageligt, siger Klaus Larsen.

Den eneste krølle er, at et lavtryk fra sydøst på onsdag kan give lidt regn rundtomkring.

De første nætter bliver ganske kølige. I de indre dele af Jylland ned til 6-7 grader.

- Det skyldes manglende skydække. Senere på ugen, når der kommer flere skyer, vil det blive mellem 12-13 grader i nattetimerne, siger Klaus Larsen.

Torsdag kan give regn

Torsdag kommer der et skifte i vejret, når regn og skyer kommer ind over landet fra vestlig retning.

- Det meste af Jylland og senere også Fyn må forventes at få regn i dagtimerne, som prognosen ser ud lige nu.

- Torsdag aften og natten til fredag trækker det våde vejr hen over Sjælland og videre østover.

- Fredag bliver lidt anderledes end de foregående dage med flere byger, drivende skyer og op til frisk vind fra vest, siger Klaus Larsen.