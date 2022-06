Muse, Aqua og Kashmir leverede “magiske” koncerter på Tinderbox

Kashmir scorer højest med fem stjerner i Fyns Amts Avis, hvor anmelder Simon Staun især hylder klassikeren “Mom in Love, Daddy in Space” fra The Good Life-albummet fra 1999.

- Det nummer er så veleksekveret, at jeg får tårer i øjnene. De fire minutter og 32 sekunder er mere magiske, end Magicbox nogensinde bliver, skriver anmelderen.

Aqua holder stadig vand

Musikmagasinet Gaffa giver fire stjerner til Aqua og konstaterer, at popgruppen stadig holder vand efter 25 år.

BT er lige så begejstret.

- Bortset fra et par mindre kendte sange, der undervejs lagde en lille dæmper på festen, så bragede det derudaf med tretrinsraketten “Doctor Jones”, “Cartoon Heroes” og “Barbie Girl” som naturlige eksplosive højdepunkter, skriver avisen.