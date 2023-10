Fyns Politi vil igangsætte en operationsstab klokken 7:00, hvor det sammen med de berørte kommuner, beredskabet og brandvæsenet vil lægge en plan for dagen, det skriver TV 2.

Både i forhold til fordeling af ressourcer og for generelt at være på forkant med begivenhederne, da det voldsomme vejr først forventes at blive rigtig slemt natten til lørdag.