Mystisk hul på gravsted: Flere kirkegårde udsat for kriminelle opgravninger

Søndag formiddag var Fyns Politi ude for at undersøge et mystiske hul i et eksisterende gravsted ved Bregninge Kirke på Tåsinge.

Hullet blev opdaget lørdag eftermiddag, og da hverken præsten eller graveren vidste, hvornår eller hvordan hullet var blevet gravet, stod det klart, at der var tale om en ulovlig handling.

- Vi kan konstatere, at der på en kistegrav, hvor vedkommende i graven har været begravet siden juli 2017, er blevet gravet et hul på to gange halvanden meter, som er cirka én meter dybt, fortæller Fyns Politis vagtchef, Lars Thede.

En tilfældig grav

Politiet overbevist om, at valget af grav er foregået tilfældigt.

- Det store spørgsmål er, hvad motivet er for at grave ned til kisten. Vi føler os overbeviste om, at det ikke har nogen forbindelse til den mand, der ligger i graven, siger vagtchef Lars Thede.

Ved nærmere undersøgelse at hullet fandt politiet ud af, at den eller de, der har gravet hullet, har været i forbindelse med noget af indholdet i kisten.

- Vi kan konstatere, at der har været rester af kistelåg oppe, så man har formentlig været langt nok nede til at være i forbindelse med noget af indholdet i kisten, siger vagtchef Lars Thede.

Men hvorvidt noget er blevet fjernet fra kisten, kan politiet ikke svare på.

- Det ville kræve at hele graven blev gravet op, og at vi fik retsmedicineren og teknikeren ind over, og der, vurderer vi ikke, at vi er lige nu, forklarer Lars Thede.

Det var natten til lørdag, at graven ved Bregninge Kirke på Tåsinge blev gravet op. Foto: William Borst Lorentzen

Tre lignende sager

Til trods for at sager som denne er få, har Fyns Politi tre lignende sager, som de undersøger lige nu.

- Det er uhyre sjældent, det her sker, men i øjeblikket har vi tre lignende sager fra i år. Alle sagerne er fra januar i år, og hvis man kigger på måden, de forskellige grave er blevet gravet på, så ligner de lidt hinanden, siger Lars Thede og tilføjer:

- Om der er direkte sammenhæng, er for tidligt at sige.

Tilfælde af opgravninger på Fyn i januar 2021 3. janur: Assistens Kirkegård, Odense Natten til den 3. januar blev en kistegrav på Assistens Kirkegård udsat for hærværk, da graven blev endevendt. 6. januar: Oure Kirkegård, Oure Natten til den 6. januar blev et urnegravsted gravet op på Oure Kirkegård ved Oure Kirke. 10. januar: Oure Kirkegård, Oure Få dage senere, natten til den 10. januar, blev en kistegrav udsat for samme hændelse, da graven blev gravet op. 23. januar: Bregninge Kirkegård, Tåsinge Den seneste episode fandt sted natten til lørdag, d. 23. januar, hvor kistegraven på Bregninge Kirkegård på Tåsinge blev endevendt. Se mere

Fyns Politi er fortsat i gang med at indsamle alle oplysninger og beviser og kan derfor endnu ikke udtale sig om, hvorvidt hændelserne hænger sammen.

- Omvendt vil jeg ikke være mere naiv end at sige, at der nok er flere mennesker, der kører over for rødt, end der er folk, der graver grave op på kirkegårde. Der kunne godt være en sammenhæng, men vi er nødt til at kigge det hele efter i sømmene, fortæller Lars Thede.

De pårørende til de forstyrrede grave er informeret om hændelsen.