Når du bliver lovet gratis Storebæltsbro: Her er fem ting, der gør det kompliceret

"Storebæltsbroen skal være gratis".

Sådan lyder det her i valgkampen fra en række fynske kandidater. Også den nuværende transportminister, Trine Bramsen, har til TV 2 Fyn sagt, at målet for hende "er at gøre broen gratis efter 2035".

Men det har lange udsigter.

Sådan lyder vurderingen fra TV 2 Fyns politiske kommentator.

- Der er ti storkredse i Danmark, og ønsket om, at det skal være gratis at køre over Storebælt, eksisterer først og fremmest blandt politikere valgt eller opstillet på Fyn og på Vestsjælland, siger politisk kommentator, Jesper Buch.