Når nedlukningen niver: Det kan Middelfart og Odense lære af Nordjylland

Den nedlukning, som Odense og Middelfart nu skal igennem, prøvede syv nordjyske kommune kræfter med i begyndelsen af november.

På kort tid lykkedes det nordjyderne at få smittetallet helt i bund, og nu er spørgsmålet om Odense, Middelfart og de 67 andre kommuner, der lige nu er underlagt en række restriktioner, kan gøre nordjyderne kunsten efter.

- I løbet af 14 dage bragte vi jo smittetrykket ned, fra at det havde ligget alt, alt for højt i mange måneder - til helt ned i bunden med nul smittede på flere dage, siger Hjørring Kommunes borgmester Arne Boelt (S).

Kig mod Nordjylland

Det er noget, den enkelte borger skal tage på sig Arne Boelt (S), borgmester, Hjørring Kommune

For de nordjyske kommuner var situationen i begyndelsen af november en anden, fordi førsteprioriteten dengang var at få stoppet smitte med den særlige coronamutation Cluster 5.

Derfor blev den offentlige transport i de syv kommuner stoppet, og borgerne bedt om ikke at krydse kommunegrænserne, hviket adskiller sig fra den nye situation i blandt andet Odense Kommune og Middelfart Kommune.

Arne Boelt (S) er borgmester i Hjørring Kommune. Han mener ikke, at man skal skabe et skræmmebillede, men bygge det på fællesskab. Foto: Flemming Ellegaard

Alligevel kan fynboerne med fordel kigge mod Nordjylland, hvis de vil have et godt råd til at komme igennem perioden, mener Arne Boelt. Han har nemlig lært, at det hverken er staten eller kommunerne der er nøglen til at få bugt med pandemien.

- Det, jeg tror, borgerne og kommunerne skal gøre sig klart, er, at det er noget, vi hverken kan gøre som kommune eller stat. Det er noget, den enkelte borger skal tage på sig, siger han.

Stå sammen i en svær tid

Odense var 7. december en af 38 kommuner, der pludselig fik besked på, at smittetallet var for højt og at de ville blive mødt med nye restriktioner. Derfor er både mange ansatte og de ældste skoleelever nu hjemsendt, mens restauranter og kulturinstitutioner må holde lukket for besøgende.

Torsdag blev Middelfart Kommune og 30 andre kommuner også omfattet af restriktionerne.

Nordjylland >< Fyn Fyn: Odense Kommune har 10. december 606 smittetifælde på ét døgn, mens Middelfart har 47.

I Odense C er incidenstallet på ét døgn steget fra 307 til 339, mens det samlede incidenstal for Odense Kommune er 296.

Middelfart Kommunes har et incidenstal på 123,7 Nordjylland: I november var Nordjylland ramt af en nedlukning, der minder om den, vi nu har i Odense og Middelfart.

Inden nedlukningen blev der konstateret 340 smittede på en uge i de berørte kommuner, da smitten var højest.

De seneste syv dage er der konstateret 90 nye smittede.

I dag er Nordjylland den region i Danmark, hvor der er færrest smittede. Se mere

Da det samme gjaldt i Hjørring, var det hårdt, fortæller Bodil Christensen, der er SOSU-assistent og både bor og arbejder i kommunen. Blandt andet fordi det blev svært for mange at mødes med venner og familie på tværs af kommunegrænserne.

TV 2 Fyn mødte hende i et åbnet indkøbscenter i Hjørring, hvor hun sammen med sin mor, Mette Christensen, var klar til at give et par gode råd videre til fynboerne.

For hvad gør de i Nordjylland, som er så godt?

- Vi hører efter, hvad der bliver sagt, siger Mette Christensen, inden datteren tilføjer:

- Og så står vi sammen her i Hjørring, sådan er det.

Hold ud og stå sammen, sammen kommer man langt Bodil Christensen, SOSU-assistent, Hjørring

Fra hjørringensere til fynboer

I Nordjylland er kun Aalborg Kommune underlagt de nyeste restriktioner, og Hjørring går derfor fri denne gang. Men sad Arne Boelt i borgmesterstolen i enten Odense eller Middelfart, var han helt sikker på, hvad han ville gøre:

- Lad være med at lave et skræmmebillede. Jeg ville gå til fællesskabet og gå ud og sige: lad os nu prøve at stå sammen om det her, så vi igen kan komme til at leve et lidt mere normalt liv. For det kan kun vi borgere gøre, siger borgmesteren i Hjørring.

Asta Marie Nielsen går i niende klasse i Hjørring. Hun råder borgerne i Odense og Middelfart til at holde reglerne, så går det over igen. Foto: Flemming Ellegaard

Og netop fællesskabet er der enighed om blandt hjørringenserne i storcentret. Deres råd lyder til forveksling som myndighedernes.

- Jeg tror, man skal lade være med at klage over det og bare affinde sig med, at sådan er reglerne. Det er helt fint, og det går over, hvis vi holder reglerne, siger Asta Marie Nielsen, der går i 9. klasse i Hjørring.

- Hold ud og stå sammen, sammen kommer man langt, siger Bodil Christensen.

