Næsten 10.000 fynboer har fået en positiv test den seneste uge

Næsthøjst på landsplan

På landsplan har 25.995 personer det seneste døgn fået besked om, at de er testet positive for coronavirus.

Her er antallet af positive tilfælde det næsthøjeste under epidemien - kun overgået af onsdag i denne uge, hvor der var 28.283 smittede på et døgn.

Ud af det seneste døgns 25.995 smittetilfælde er der 2.027 personer, som før har været smittet.