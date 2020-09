Næsten 50 kilometers flugt: Politi måtte lave vejspærring for at standse bilist

En stjålet bil, der ikke ville standse, resulterede søndag aften i et større politiopbud ved Langelandsbroen.

Det bekræfter Fyns Politi overfor TV 2 Fyn.

- Vi får en anmeldelse om en bil, der kører uhensigtsmæssigt, og da vi tjekker nummerpladen, er den meldt stjålet. Men føreren vil ikke stoppe, fortæller vagtchef Torben Jakobsen.

Læs også Efterlyst: 15-årige Nichlas har været væk i flere dage

Bilen blev spottet ved Odense og kørte derefter ad motorvejen mod Svendborg.

- Man forsøger at standse ham i al den tid, vi kører efter ham. Men vi skal også passe på både os selv, ham og andre bilister, så vi skulle finde et hensigtsmæssigt sted at få ham stoppet, siger vagtchefen.

Næsten 50 klimoters flugt

Efter små 50 kilometer endte flugtbilisten ved Langlandsbroen, hvor han blev mødt af et større antal politibiler, der havde lavet en afspærring af vejen.

- Man havde sat politibiler på tværs, og så blev han anholdt, uden at nogen kommer til skade, siger Torben Jakobsen, der samtidig oplyser, at manden ikke kørte hasarderet, men blot nægtede at standse.

Fyns Politi ved endnu ikke, hvem manden er, eller hvorfor han kørte rundt i den stjålne bil.