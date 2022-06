Næsten fire millioner kroner på vej: Nu skal Odense Fjords forurenere findes

For ud over at ålegræs er godt at teste vands kvalitet med - ålegræs er så at sige for fjorden, hvad kanariefuglen er for minearbejderen - så er målsætningen også at udbrede ålegræsset i Odense Fjord.



For 60 år siden dækkede et lysegrønt bølgende tæppe bunden af Odense Fjord. Ålegræsset producerede ilt og var levested for fisk og smådyr.