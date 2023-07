Nanna har forelsket sig i VVS-branchen

Det lå ikke i kortene, at Nanna Christensen skulle gå i lære som VVS’er.

Tværtimod gennemførte hun først en gymnasial uddannelse for derefter at forfølge sin drøm om en karriere i forsvaret.



Men den plan blev knust af en skade, hvilket førte hende ud på en byggeplads.

- Jeg kom ud at prøve VVS-branchen, og så blev jeg bare forelsket i håndværket. Jeg tænkte, at det her skal jeg arbejde med resten af mit liv, siger Nanna Christensen, der er i lærer som VVS’er ved Bravida.

Og selvom hun nu har fundet den rette hylde, ville hun ønske, at hun allerede i folkeskolen var blevet præsenteret for faget, der for hende byder på en masse alsidigt arbejde og gode møder med mennesker.

Flere kvinder i byggebranchen

Tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at der i år er færre piger, der søgte direkte ind på en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, end det var tilfældet i årene før.

Men tallene viser også, at der blandt de piger, der vælger at tage en erhvervsuddannelse, er en stigende andel, der søger i en byggeteknisk retning.

Det synes Morten Reedtz Kjellev, ESG-Chef ved Bravida, er kærkomment.

Han oplever, at det bidrager positivt til deres virksomhed, når der kommer kvinder ind på byggepladserne.

- Når vi har mere diversitet på holdene, så skaber det bedre trivsel og innovation, siger han.