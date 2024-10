Narkogæld og kokainmisbrug: Tyveri skulle betale det hele

- Du skal ikke røre mig, dit fucking svin, udbryder sigtede, da han ankommer til retten iført håndjern og bliver anvist en plads uden for retslokalet. Fire politibetjente er til stede.

Sigtede er en 32-årig mand, der tirsdag den 17. oktober blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Odense. Han er sigtet for at have medvirket til indbrudstyveri af særlig grov beskaffenhed i Seedorf Ure Guld og Sølv i Dalum den 10. august, hvor han og to andre stjal smykker med mere til en samlet værdi af halvanden million kroner.

Hans sag behandles først nu, da han stak af under sin varetægtsfængsling på psykiatrisk afdeling tilbage i august. Han blev fundet onsdag den 16. oktober i Østjylland, hvor politiet anholdte ham.

Narkogæld og kokain

Sigtede har tidligere forklaret, at han var en del af indbruddet, og at han ville aflevere sin andel af smykkerne til en guldsmed i Århus, så de kunne blive smeltet om, og han kunne få værdien udbetalt. Nogle af pengene skulle gå til en narkogæld på 70.000 kroner, mens andre skulle gå til hans stofmisbrug. Han indtager dagligt fire gram kokain, hvoraf et gram koster 500 kroner.

Anklagerfuldmægtig Leila Krak oplyste forud for retsmødet til TV 2 Fyn, at hun forventede en straksdom med otte måneders ubetinget fængsel. Sigtede var indstillet på straksdom.

Men fordi han er diagnosticeret med paranoid skizofreni, vurderer Retslægerådet, at han skal varetægtsfængsles i op til fire uger. I mellemtiden skal de beslutte, om han skal have en foranstaltningsdom eller en almindelig dom i form af fængselsstraf.