Nationaløkonom med hobbylandbrug og fire børn har selv haft lyst til at stå af ræset

Hamsterhjul og statsarbejde

Hun adresserer ofte kvinderne i samtalens løb, og det er der en grund til. Mange kvinder vælger at gå på nedsat tid, og TV 2 Fyns Megafon-undersøgelse, offentliggjort mandag, viser, at det er de unge og kvinderne, der først og fremmest drømmer om et kortere arbejdsliv.

- Der er kommet den dér diskussion om, at man vil "ud af hamsterhjulet" og ikke betale skat til "statsmagten". Og så lyder det jo, som om man altså ligesom gør noget rigtig godt, når man trækker stikket. Men ud fra et samfundsperspektiv, så er det altså ikke ret godt. Der er nogen – især de unge og kvinderne, der glemmer, hvorfor vi opbyggede velfærdssamfundet, siger hun.

Kom fra fattige kår

For Nina Smith personligt har velfærdssamfundet betydet, at hun fik mulighed for at læse videre, blive økonom og siden professor.

- Jeg kommer fra fattige kår, fra et husmandssted med 5 hektar jord og fem børn, hvor min far og mor arbejdede dagen lang. Min mor havde ingen egne indtægter. Det var ikke velset, at piger fik en uddannelse, så jeg måtte forsørge mig selv, da jeg som 16-årig begyndte på Glamsbjerg Gymnasium. Og hvis ikke der havde været et velfærdssamfund, og hvis jeg var født bare 10 år tidligere, så var jeg aldrig endt på universitetet og i en professorstilling. Min egen mor havde slet ikke de vilkår og var i virkeligheden meget bitter over det.

- Jeg har været meget glad for vores velfærdssamfund. Der er selvfølgelig noget, vi hele tiden bliver nødt til at revurdere. Men jeg vil enormt gerne have, at mine egne børn og mange børnebørn også kunne leve i et samfund, der i hvert fald lignede noget af det, jeg har oplevet, siger Nina Smith, der har været formand for Reformkommissionen og siden medlem af Velfærdskommissionen.

Fremskridt for kvinderne

Hun mener, at velfærdssamfundet har været et fantastisk fremskridt for kvinderne.

- De kom ud på arbejdsmarkedet og lavede i stort omfang det samme, som de havde gjort derhjemme. Man passede de gamle og passede børnene i daginstitutioner. Det fik man løn for og blev økonomisk uafhængige. For mig har der aldrig været tvivl om, at jeg skulle yde min pligt til velfærdsstaten. Det vil jeg gerne, for jeg ved, hvor meget den har betydet for at frisætte kvinderne, at vi fik vores eget økonomi og kunne gå fra manden, hvis man ville skilles, fordi vi havde vores egne indkomster.

- Børnene kom i daginstitutioner, og hvis det var rigtig dårligt derhjemme, hvis far og mor drak, eller der var alle mulige andre problemer i hjemmet, så det og give børnene en mulighed for at komme i gode daginstitutioner, og fællesskabet kunne på en eller måde løfte den sociale mobilitet, give børnene en bedre fremtid. Det var jo noget af det, der gjorde, at vi byggede en velfærdsstat. Og undersøgelser viser også, at børn klarer sig bedre, når far og mor går på arbejde, siger hun.

Det stigende fokus på at ville ned i arbejdstid er en generel trend i de vesteuropæiske lande.

Moderskabet moderne igen

- Jo rigere vi bliver, når vi har fået mad på bordet, og der er flere biler i garagen, så vil vi have mere af offentlig tryghed og velfærd. Det retter vi mod velfærdsstaten i Danmark, men vi vil også have mere fritid og faktisk endnu mere oven i det. Der er en del forskning, der tyder på, at det især er kvinder, der begynder at dyrke moderskabet i stigende grad.

- Vi har måske en identitet, vi har undertrykt i mange år, fordi vi var nødt til at gå ud på arbejdsmarkedet for at tjene penge og få det hele til at løbe rundt. Når man så bliver mere velstående, så vender man lidt tilbage til nogle gamle dyder, flytter på landet og så videre. Det passer fint i tråd med de internationale mønstre, og jeg tror ikke, det er en trend, der går over, siger Nina Smith.

Økonomiprofessoren gav bolden op til velfærdsdebatten en måned før statsministeren tog den med på Socialdemokraternes årsmøde i september, men ifølge Nina Smith er debatten af ældre dato. Det er bare først nu, den har ramt den politiske dagsorden.