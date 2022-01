Nattelivet får ekstra time - alligevel springes stor genåbningsdag over

Det bliver "business as usual"

Både Rekom og Bargroup, som tilsammen ejer 15 steder i Odense, fortæller, at der genåbnes efter normale åbningstider, hvilket vil sige - med nogle få undtagelser - at festen i bybilledet for alvor først ses i slutningen af næste uge.

Bjørn Hentze, der er direktør for Bargroup, fortæller, at kutymen har været sådan hos gruppens ni steder efter hver genåbning - "Business as usual".

- For os har det hele tiden handlet om, at vi ikke er ude på at køre rovdrift på en genåbning, siger han og uddyber, at de ikke vil skabe et behov, hvor der ikke er et behov og samtidig heller ikke stjæle kunder fra andre steder, der har åbent, når gruppens steder holder lukket.