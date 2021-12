Nattelivet skal lukke efter midnat

Nattelivet må ikke holde åbent længere end til midnat, oplyser erhvervsminister Simon Kollerup (S) onsdag.

Det nye krav træder i kraft natten til lørdag.

- Jeg er glad for, at der er opbakning til, at vi nu passer godt på danskerne, og vi gør det på en måde, hvor nattelivet fra på fredag lukker, hvor der ikke bliver salg af alkohol efter midnat, siger ministeren.

- Vi har forholdt os til de konkrete restriktioner.

- Det er de konkrete restriktioner i forhold til lukning af nattelivet, stop af alkohol, også i butikker efter midnat, og så mundbind og coronapas på restauranter. Simpelthen for at bremse den drastiske udvikling i Omikron.

Ministeren har tidligere onsdag antydet, at der efter alt at dømme også skal være økonomisk kompensation for nødlidende virksomheder i forbindelse med de nye restriktioner.

- Det, jeg har præsenteret for udvalget, og som vi skal fortsætte drøftelserne af, er at lave yderligere hjælpepakker, siger han efter et møde med Folketingets Epidemiudvalg.

- Så selv om der allerede er hjælpepakker, ønsker regeringen at gå skridtet videre, og det havde vi en diskussion af i udvalget.

Også kulturlivet rammes.