Naturskaderådet: Stormflod på store dele af den ramte fynske kystlinje

Naturskaderådet, der tidligere hed 'Stormrådet', er nu kommet med en definition af, hvor der har været stormflod, og en stor del af de berørte fynske kyster er med på listen.

Der er tale om kysten af Vestfyn fra Den gamle Lillebæltsbro mod syd samt den syd-fynske kyst mod øst indtil Svendborgsundbroen. Derfra videre afgrænset ved dæmningen/broen via Siø til Langeland og den sydlige halvdel af Langeland – fra Rudkøbing hhv. Spodsbjerg mod syd og hele det sydfynske øhav.

Afgørelsen er baseret på det Naturskaderådet beskriver som 'foreliggende datagrundlag'.

Afgørelsen har været imødeset fra mange sider, fordi Naturskaderådets afgørelse i praksis betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller genstande, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført.