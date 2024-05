Nedbrud hos Flextrafik i hele landet - kan ikke hente kunder

Har du planlagt en tur med Flextrafik her til morgen, skal du måske allerede nu lede efter alternativ befordring.

Flextrafik er nemlig ramt af et nedbrud i hele landet som gør, at vognmændene ikke kan se de ture de skal køre. Det er med andre ord ikke muligt for chaufførerne at vide hvor og hvornår de skal hente folk.

Til TV 2 Fyn oplyser kommunikationschef ved Fynbus, Martin Krogh, at det er et fysisk kabel, som er blevet gravet over, og skaber udfordringerne her til morgen.

- Der bliver arbejdet på højtryk for at få tingene op at køre igen. Systemet er stille og roligt på vej op igen, men der vil være forsinkelser og uregelmæssigheder hele dagen. Her til morgen er det især ærgerligt at patienttransporter og skolebørns kørsler er kikset, siger han.

Kommunikationschefen forudsiger dog at alle som har bestilt kørsel, vil blive befordret på den ene eller den anden måde. Han opfordrer til at følge situationen på de enkelte trafikselskabers hjemmesider.

Flextrafik forestår kørsel af eksempelvis patienter, skolebørn og handicappede. Fynbus står for de kørslerne på Fyn.