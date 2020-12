Nedlukning: Skoler gør klar til fjernundervisning i det nye år

Det skal være sådan, at alle får god undervisning allerede fra 4. januar. Uanset om man skal være på skolen eller hjemme Nanna Lohman, skole- og uddannelseschef, Svendborg Kommune

Skolerne forbereder sig på, at de ikke kommer i gang efter juleferien. Det kan betyde, at eleverne forsætter med at få fjernundervisning og dermed skal sidde bag skærme i hjemmene.

En af dem, som er i fuld sving med at forberede, at hjemsendelsen af skolebørnene ikke slutter med den delvise nedlukning 3. januar, er Nanna Lohman.

Hun er skole- og uddannelseschef i Svendborg Kommune og håber som udgangspunkt, at eleverne vender tilbage mandag den 4. januar.

- Men i disse tider bliver vi også nødt til at forberede os på, at en forlængelse kan komme i spil, og det gør, at der ude på skolerne lige nu arbejdes hårdt på at blive fuldstændig klar, så vi har flere scenarier liggende i skuffen, siger skolechefen.

Det er ikke alle elever som i så fald fortsat vil få fjernundervisning, fortæller Nanna Lohman. Kommunen har nemlig en særlig forpligtelse overfor sårbare elever.

- Hvis vi vurderer sammen med forældrene, at der er nogle af vores elever, som skal være på skolen i stedet for at modtage fjernundervisning, så er vi ved at planlægge det.

- For det skal være sådan, at alle får god undervisning allerede fra 4. januar. Uanset om man skal være på skolen eller hjemme, siger hun.

Erfaringer fra foråret

Planerne laves på det fundament, som blev lagt i foråret. Det betyder blandt andet, at de voksne skal være mere sammen med børnene - også virtuelt.

- Vi ved, at det betyder meget for vores børn, når de er sammen med de voksne og deres kammerater virtuelt. Så vi forbereder os rigtig meget på, at undervisningen skal minde om den almindelige undervisning.

- Det vil sige, at lærerne er på virtuelt, hvor børnene kan se det. Og så er man sammen med sine kammerater, hvor man arbejder om en fælles opgave og får sparring og hjælp fra læreren.

- Det er vi godt klædt på til, siger Nanna Lohman.

I første omgang lægger planer Svendborg Kommune planer for de første 14 dage af det nye år.

