Nedsat hastighed: Snart begynder arbejdet igen på lillebæltsbroen

Efter påske går et større malerarbejde på Den Nye Lillebæltsbro igen i gang. Og det kommer det næste halve år til at få betydning for de mange bilister, der dagligt benytter sig af broen.

Stålkonstruktioner skal renoveres for at forlænge broens levetid, og derfor vil hastighedsgrænsen blive nedsat og det langsomme spor inddraget i udvalgte tidsrum.

Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

- Så længe trafikbelastningen tillader det, vil entreprenøren benytte ét spor til arbejdspladsareal. Når Danmark åbner mere op, og trafikken stiger, vil vi naturligvis tilpasse afmærkningen, da mange trafikanter normalt krydser Den Nye Lillebæltsbro dagligt, siger Peter Holt i meddelelsen.

Fra renoveringen begynder 6. april og frem til september, hvor arbejdet forventes at være færdigt, vil hastigheden blive sat ned til 80 kilometer i timen.

Spor kan lukkes i begge retninger

Arbejdet begynder på broens sydside, hvor entreprenøren i tidsrummet fra klokken 18 til 14 den efterfølgende hverdag kan inddrage det langsomme spor, når det er nødvendigt. I weekender kan sporet inddrages både lørdage og søndage.

Renoveringen gik allerede i gang sidste år, hvor det var broens nordside, der stod for skud. Og her er der fortsat et mindre restarbejde, som skal færddiggøres.

- Vi nåede ikke helt i mål, og derfor gør vi desuden Nordsiden færdig i løbet af foråret, lyder det fra Peter Holt.

Fra maj bliver hastighedsbegrænsningen således også sænket til 80 kilometer i timen mod Jylland frem til arbejdet er færdigt. Det vides dog endnu ikke, hvornår det bliver.

Her har entreprenørene lov til at inddrage det langsomme spor i timerne 9 til 06.30 den efterfølgende hverdag samt hele weekenden.

Forventes at holde i mange år

Renoveringen omfatter afrensning af broens overfladebehandling, og derefter skal der påføres ny korrosionsbeskyttende overfladebehandling.

Den udføres i deletaper og starter på hængebroens sidefag ved Jylland og afsluttes ved sidefaget mod Fyn.

Deletaperne udgøres af arbejdsstrækninger på cirka 150 meter ad gangen, og i takt med, at projektet skrider frem, vil strækningen flytte sig.

Den nye malingen forventes at holde de næste 25-40 år.