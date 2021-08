Nedskalering: 32 vaccinationssteder bliver til 7

Med over 900.000 syddanskere, der allerede har fået første stik mod covid-19, bliver vaccinationsindsatsen snart nedskaleret.

Dermed vil Region Syddanmark fra 1. oktober gå fra 32 vaccinationssteder til syv. Det sker på baggrund af en vurdering fra Sundhedsstyrelsen, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

- Det er vores forventning, at der skal vaccineres meget færre borgere efter 1. oktober, og derfor er det nødvendigt at tilpasse det vaccinationstilbud, regionen har opbygget og udbygget siden december sidste år, siger formanden for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul Erik Svendsen (S).