Nedslået OB-lejr om top-6: Det er tæt på at være slut

Søndag blev det nemlig til et 1-2-nederlag til Brøndby på den københavnske vestegn, og nu skiller hele otte point de to hold, der ligger henholdsvis nummer fem og otte.

Lidt kortere er der til Silkeborg på sjettepladsen, der har syv point flere end OB, men troen er ved at være slukket i det fynske.

- Top-6 er tæt på at være slut. Vi vidste godt, at kampen mod Brøndby var en af dem, vi skulle vinde, siger OB's forsvarsprofil Jeppe Tverskov.

- At nå Brøndby er nok skudt til hjørne nu, så det er Silkeborg, vi kigger på, og vi bliver ved at kæmpe. Men jeg kan også godt selv regne.

OB's svenske cheftræner, Andreas Alm, mener også, at Brøndby, der i øjeblikket er Superligaens mest formstærke mandskab, næppe bliver et hold, som OB henter i de sidste syv runder af grundspillet.

- Vi kan godt nå Brøndby matematisk, men det bliver vældig svært. Brøndby har fået et mere solidt udtryk nu, end de havde tidligere på sæsonen, hvor de var ramt af skader og coronasygdom.

- De havde måske ikke den trup, de har i dag, så det er et rigtig svært hold at fange, siger Alm, der i jagten på Silkeborg har fokus på at få tippet tætte kampe over til sejre.

Søndagens kamp mod Brøndby var netop en tæt en med masser af muligheder til OB for at vinde, men til sidst scorede Brøndbys Morten Frendrup til 2-1.

Den manglende kvalitet i de tætte kampe er årsagen til, at OB er, hvor de er, mener Tverskov.

- Vi mangler noget ekstra kvalitet. Det behøver man ikke at lægge skjul på. Mod Brøndby skulle vi have sparket nogle af vores chancer ind. Det gjorde Brøndby, så det er klart mangel på kvalitet i sidste ende.

Cheftræneren kan ikke bruge en ellers fin præstation til det store.

- Vi var her for at vinde og hente tre point, så vi kunne komme tættere på Brøndby. Det spiller ikke nogen rolle, hvordan vi præsterede, når vi endte med at tabe.