Pernille Weiss (K), der lørdag har tabt en afstemning om at komme på De Konservatives opstillingsliste til valget til Europa-Parlamentet næste år, er stærkt utilfreds med den måde, afstemningen er foregået på.

Der skulle stemmes om at sende hende på listen som et ændringsforslag, hvilket krævede, at hun fik mere end 50 procent af stemmerne.

- Selve afstemningsmetoden synes jeg faktisk ikke, er helt fair, siger hun.

- Det er lidt, som om vi leger demokrati, men det er det i virkeligheden ikke, siger hun.

Hun agter at blive i partiet og siger, at hun vil passe sit arbejde i Europa-Parlamentet.

- Jeg skal fokusere på at passe det mandat, jeg startede på i 2019, og så skal jeg lave noget andet efter næste sommerferie.