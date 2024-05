Nej til døde bymidter: Disse byer får tildelt millionbeløb

Døde bymidter er desværre et mere og mere udbredt problem på Fyn, men det skal der nu gøres op med.

Tirsdag besluttede Folketinget nemlig, at der bliver afsat 27 millioner kroner til at puste liv i bymidterne i Faaborg, Otterup og Assens.

Det oplyser By-, Land- og Kirkeministeriet i en pressemeddelelse.

- En levende bymidte er en livsnerve for rigtig mange bysamfund. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu giver noget mere lokal frihed til at lave de løsninger, som giver mening for den enkelte by. Jeg håber at det bliver en stor succes, så vi kan brede det videre ud til hele landet efterfølgende, siger minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin.

De tre byer bliver en del af en forsøgsordning med i alt 14 byer på landsplan, hvor byerne altså får mulighed for at blive sat fri af eksisterende regler for at finde nye veje til mere liv i bymidten.

Der bliver blandt andet mulighed for at dispensere fra lokalplaners principper, erhverve ejendomme og udleje lokaler til brug for velfærdsfunktioner, yde tilskud til leje af tomme lokaler og uddele adfærdsfremmende gaver til borgere.

Forsøgsordningen løber fra 2024 til 2029, og det er et krav, at der bliver etableret velfærdsfunktioner i bymidten.