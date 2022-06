Netflix stopper af produktion af dansk fiktion: Fynske serie-studerende ærgrer sig

En ny rettighedsaftale gør det for dyrt for streamingtjenesten Netflix at producere dansk fiktion. Det betyder, at Netflix har valgt at trække sig fra danske samarbejdspartnere, der producerer levende billeder på dansk grund.



På Serieskolen i Odense ærgrer de to studerende Magnus Axelsen og Jonas Robstad Nielsen sig over produktionsstoppet.

- Vi ærgrer os. Vi er jo på vej ind i branchen. Det er ærgerligt at se, at den vej vi går, at der er en konflikt. Det er ærgerligt, at det ikke går, som det skal lige nu, fortæller Magnus Axelsen.



For rettighedsaftalen, der skulle sikre film- og tv-folk bedre betaling, når deres arbejde bliver vist på streamingtjenesterne, har udviklet sig til lidt af en katastrofe for branchen. Den er nemlig for dyr, mener flere streamingtjenester.

Viaplay, Netflix og TV 2 Play har derfor stoppet produktionen af danske film og serier på grund af de høje udgifter.



Aftalen mellem de to parter Producentforeningen og Create Danmark trådte i kraft i januar i år.

Her var meningen, at kunstnerne bag film og serier ville få en større bid af den "økonomiske kage".

Netflix lå højt på ønskelisten

Serieskolen i Odense blev lanceret sidste år.

Det er Fonden Filmtalent, herunder Filmværkstedet i København, Aarhus og Odense, der sidste år lancerede Serieskolen. Udover FilmFyn har også Den Vestdanske Filmpulje tilsluttet sig i år.

FilmFyn tilsluttede sig i starten af året det brede samarbejde Serieskolen, der sammen med blandt andet Netflix skal udvikle nye talenter med fokus på netop serieformatet.



Her stod netop samarbejdet med Netflix højt på ønskelisten for de to fynske studerende.

- Vi vil gerne arbejde lige nøjagtig med dem, siger Magnus Axelsen.

Selvom Magnus Axelsen og Jonas Robstad Nielsen lige nu er under uddannelse i at styrke deres færdigheder indenfor historiefortælling, håber de to studerende, at dansk produktion igen bliver en realitet.

- Vi står ikke lige der, hvor vi skal til at lave en tv-serie eller indspille en film, som vi skal producere i Danmark ved hjælp af TV 2 eller Netflix. Men det håber vi jo på, at vi kommer til på et tidspunkt, uddyber Jonas Robstad Nielsen.

Indtil videre er de to studerendes plan at pitche deres idéer direkte til streamingtjenesten Netflix.

"En ulykkelig situation"

Direktøren for FilmFyn Klaus Pedersen kalder det en "ulykkelig situation" for danske film og tv-serier. Det gælder både for seerne og den danske filmbranche.

For i dag bliver danske film ikke blot produceret for danske seere, men også et globalt publikum, uddyber han.

- Dem, der taber allerførst, er seerne. Det er dem som ikke får det konstante danske tilbud på de store streamingtjenester. For branchen er det jo en katastrofe, fordi der er produktionsstop på især tv-serierne, siger Klaus Pedersen.

FilmFyn støtter primært produktionen af spillefilm og dokumentarer. Det betyder derfor også, at selskabet mærker konsekvenserne "indirekte", uddyber direktøren.

- Vi har en serie, som er blevet sat på hold. Men det har den konsekvens for os, at de fynske medarbejdere er i en branche som er i ustabilitet. Det giver en usikkerhed, og det er ikke godt for kvaliteten af de film, der skal optages på Fyn, siger Klaus Pedersen.

Tidligere på året var optagelserne i gang til den næste store julekalender i år, og den foregår på flere historiske lokationer på Fyn. Her håber FilmFyn på at kunne trække endnu flere tv-julekalendere til øen.