Ni grader på Fyn: Opsigtsvækkende lun og mild søndag i sigte

Måske skal du sove lidt længere under dynen, eller har du planer om at skulle ud for at nyde vejret i det fynske?

Den første søndag i år byder nemlig på en lun og mild dag med temperaturer på op til ni grader.

Og temperaturer på otte og ni grader er ret opsigtsvækkende for denne måned.

- Det er meget mildt for årstiden. En januar morgen skal altså ikke ligge på otte-ni graders varme. Det er meget lunt for sådan en januar-dag, siger Peter Tanev fra TV 2 Vejret.