Ni sigtet for spritkørsel i weekenden - tre var på løbehjul

Politiet har ved flere lejligheder haft alko- og narkometeret fremme i weekenden, hvor trafikanter er blevet stoppet og mistænkt for urent trav, i forbindelse med deres færden i trafikken.

Således blev seks trafikanter sigtet for at køre motorkøretøj, mens de havde mere alkohol i blodet end den tilladte promille på 0,5.

Også tre personer, som susede afsted på løbehjul, selvom de havde en promille på over 0,5, blev sigtet af politiet. Og her er der måske tale om en relativt ukendt lov, men løbehjul sidestilles faktisk med motorkøretøjer, når det kommer til spiritus.

Derfor vil det udløse en bøde på 2.000 kroner, hvis promillen er over 0,5. Bliver man taget for spirituskørsel på løbehjul mere end én gang, så falder hammeren hårdere. Anden gang koster det 4.000 kroner, og tredje gang kan det udløse en fængselsstraf.

Kun en enkelt bilist måtte medtages til en blodprøve, efter at have kørt under indflydelse af euforiserende stoffer i det fynske i løbet af weekenden.