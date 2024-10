Ni ud af ti borgmestre er mænd - statsminister reagerer på skæv kønsbalance

Da flere af borgmestrene delte billedet på deres sociale medier, faldt kommentarer som "Megapinligt!" og "Sørgeligt" som reaktion.



I kølvandet på den debat, som billedet skabte, lød det fra professor Drude Dahlerup, der har forsket i kvinder og politik gennem mange år, at kønsfordelingen ikke er borgmestrenes fejl. Det er partierne bag, der skal sørge for, at kvinder bliver bedre repræsenteret også i de ledende poster.

- Det er partierne, der skal have en ambition. Man kan anvende kønskvoter, som man for eksempel gør i de andre nordiske lande, eller man kan stille det op som en målsætning, at ville have mange flere kvinder med i toppen af partiet. Det skal være en bevidst politik, at man vil gøre noget for det. Ligestilling kommer ikke af sig selv, lød det fra Drude Dahlerup.

Eneste kvinde

I dag er et par af borgmestrene skiftet ud. Med andre mænd. Men en enkelt kvinde er nu også at finde blandt de ti.

Borgmester i Nordfyns Kommune Mette Landtved Holm (V) var dog ikke partiets borgmesterkandidat ved seneste valg, men har overtaget posten midt i valgperioden fra en mand. Nemlig den mangeårige borgmester Morten Andersen (V), der i 2023 forlod posten efter et kys til en julefrokost.

Hun skriver sig dermed ind i rækken af kun fem kvindelige borgmestre på Fyn siden 1970.