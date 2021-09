Nicki Pedersen i storform kører DM-guldet hjem til Holsted

Med den tredobbelte verdensmester Nicki Pedersen som frontmand vandt Holsted Tigers onsdag aften det danske mesterskab i speedway.

Nicki Pedersen blev tidligere i år idømt seks måneders karantæne for truende og usportslig adfærd, men fordi sagen lige nu ligger hos Danmarks Idrætsforbunds appelinstans, kunne han deltage i DM-finalen onsdag.

Og det blev altafgørende for Holsted. Den 44-årige fynbo kørte 14 af 15 mulige point hjem til sit hold og var dermed vital for, at klubben nu har 15 DM-trofæer i skabet.

Sønderjylland Elite Speedway (SES) var lige ved at smide sølvmedaljerne, men holdt stand i de sidste heats. Dermed blev Slangerup henvist til tredjepladsen. Fjelsted havde det mere end svært og sluttede sidst.