Nicklas skal fortsat vente: - Det gør mig aggressiv at sidde hjemme

Efter flere måneder med Zoom, Teams og Skype kan de fynske gymnasieelever snart vende tilbage til deres klasselokaler, men det bliver tidligst fra 15. marts, at den digitale hjemmeundervisning stopper.

Læs også Odense Zoo håber på åbning af hele haven

- Det har jeg det rigtig, rigtig stramt med. Jeg synes, jeg har været hjemme nok nu, siger Nicklas Fredlund, der går på Sct. Knuds Gymnasium.

- Det gør mig aggressiv at sidde hjemme foran en skærm fra klokken otte til halv fire, forklarer gymnasieeleven.

01:44 Se tv-indslaget om genåbningen af gymnasierne på Fyn. Video: Rasmus Rask Luk video

Smittetallene skal længere ned

1. marts begynder den delvise genåbning af samfundet, men ikke for landets gymnasieelever, og de fynske ungdomsuddannelser genåbner kun midt i marts, hvis smittetallene holdes nede på Fyn.

De seneste dage har Odense oplevet en stigning i antallet af smittede.

Udsigten til endnu mere hjemmeundervisning modtages dog blandet blandt gymnasieeleverne.

- Jeg håber, at smitten kommer lavere ned, så vi kan komme i skole, siger Thea Inge Madsen, der går på Midtfyns Gymnasium.

Læs også Flere testcentre på Sydfyn: Her kan du snart blive testet

- Jeg har det egentlig okay med det. Et par uger eller måneder fra eller til synes jeg ikke gør så meget forskel, siger Laura Christophorou Johansen fra Mulernes Legatskole.

Det er ikke kun Odense, der oplever høje smittetal. Også Kerteminde og Nyborg har incidenstal på over 100, hvilket betyder, at kommunerne har flere end 100 smittede personer per 100.000 indbyggere. Til sammenligning ligger seks ud af ti fynske kommuner med incidenstal på under 50.