Nicolai fik hadbesked på Facebook: - Jeg bliver da ked af det

For Nicolai har den her kommentar og de andre kommentarer, han også har oplevet at modtage, dog ikke betydning for, om han vil fortsætte i politik, hvor han stiller op ved kommunalvalget i 2021 for socialdemokratiet i Odense.

- Det har fået mig til at lave endnu mere politik og gå endnu mere ud med mine holdninger. Vi skal altid sige fra for folk, der prøver at undertrykke andre. Det gør Fe her med den her kommentar, siger Nicolai Arentz.

TV 2 Fyn har forsøgt at få fat i Fe Bånde for en kommentar, men det har ikke været muligt. Nicolai Arentz har også forsøgt at gå i dialog med hende uden held.