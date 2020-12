Niels blev fyret efter 40 år: Nu er han lirekassemand

- Hvad kan man blive, når man er kasseret? Man kan altid blive lirekassemand, siger Niels Mogensen Svalebøg i et grin.

Og det er netop det, Niels Mogensen Svalgebøg blev. Men i 40 år var der dog en anden jobtitel på CV'et.

Niels Mogensen Svalebøg var pressefotograf på Fyn. Det var det, folk kendte ham for. Han havde i 40 år knipset billeder til avissiderne, og det var det, han var god til.

Læs også Var gået på efterløn: Finn Krøis er 70 år og tilbage på 37 timer

Men en dag gik det ikke længere.

- Jeg blev fyret, da jeg blev 60 år gammel sammen med 15 andre fotografer, da der ikke var så meget brug for billeder i avisen længere, forklarer Niels Mogensen Svalebøg.

Derfra gik den tidligere pressefotograf i tænkeboks.

I det øjeblik blev jeg måske til lirekassemand Niels Mogensen Svalebøg

- Så brugte jeg et par måneder på at sætte mig ind i, hvad det egentlig handlede om det her med lirekasser. Jeg studerede alt, hvad jeg kunne få fat på. Og så fandt jeg ud af til sidst, at jeg måtte købe en ny lirekasse i Berlin, forklarer Niels Mogensen Svalebøg om beslutningen.

Nu står Niels Mogensen Svalebøg i gader og stræder og spiller på sin lirekasse til glæde for de forbipasserende.

- Jeg elsker at bevæge mig rundt og møde glade mennesker, siger Niels Mogensen Svalebøg.

03:37 Se tv-indslaget om Niels Mogensen Svalebøg. Video: Fotograf: Morten Albek Luk video

Den tyske lirekasse

Da Niels Mogensen Svalebøg besluttede sig for at blive lirekassemand, måtte han bevæge sig til Berlin for at købe lirekassen.

- Det er træ og metal, og så er det limet sammen. Der er ikke mere plastic end nødvendigt, siger Niels Mogensen Svalebøg om sin lirekasse og fortsætter:

- En lirekasse kan koste imellem 30.000 til 300.000 kroner.

Læs også Råd til seniorer: - Kom ud af offerrollen, så er der jobs til jer

Niels Mogensen Svalebøg købte lirekassen fra en butik i Berlin, som er den sidste i den tyske hovedstad, der rent faktisk laver lirekasser.

Et stykke kulturarv lever

Niels Mogensen Svalebøg møder mange mennesker på sin vej, der nyder musikken fra lirekassen.

- Jeg spillede i Middelfart, og på et tidspunkt kigger en ældre herre ud ad vinduet og sagde med tåre i øjnene, at han ikke havde hørt lirekassemusik i mange, mange år. Lige præcis sådan en oplevelse der blev jeg meget glad og rørt, siger Niels Mogensen Svalebøg.

- I det øjeblik blev jeg måske til lirekassemand, siger han afslutningsvis.

Læs også Jeff fandt gamle tegninger fra 1939 på loftet: - De to frække bliver i huset

Og han er en af de få. Der er blot fem danskere, der tager ud i gaderne og spiller på lirekasse.

- Det er det bedste arbejde, jeg nogensinde har haft. Det var også dejligt at være fotograf, men det var også lidt trist til sidst. Det var ikke alle mennesker, der var i godt humør. Tiderne var ikke til det længere.

- Jeg synes, at det er spændende at holde et gammel stykke kulturarv levende, fortæller lirekassemanden fra gågaden i Nyborg.