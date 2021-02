Nikolai og Alberte jubler over færre eksamener til sommer

"Det er megafedt".

"Det giver ro i maven".

"Jeg kan føle mig mere tryg".

Det er bare nogle af de ord, som gymnasieeleverne Nikolai Leerberg og Alberte Lennert bruger til at beskrive beslutningen om at aflyse en del af sommerens eksamener.

- Det er megafedt, fordi vi får muligheden for at kunne fokusere på de her enkelte eksamener i stedet for at skulle saste på, at vi når i mål med alle ni eksamener, siger 19-årige Alberte Lennert, der går i 3.g på Odense Tekniske Gymnsaium.

Læs også Elever skal til færre eksamener i skoler og gymnasier

Fredag besluttede et bredt flertal i Folketinget, at elever i folkeskolen og på de videregående uddannelser skal op til færre eksamener til sommer - ligesom pensum til mundtlige eksamener også skæres ned. Det sker, fordi eleverne i dette skoleår har været hjemsendt og haft fjernundervisning i store dele af tiden på grund af coronasmitten.

- Det er en rigtig fin beslutning. Det gør, at jeg kan hvile lidt mere i mine eksamaner og føle mig mere tryg i at vide, at jeg kun skal op til halvdelen. Det gør måske også, at jeg kan fokusere lidt mere på min skole i forhold til pensum, forklarer Nikolai Leerberg, der bor i Odense og går på HTX.

Bag aftalen står Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance. Kun Alternativet er ikke med i aftalen.

Læs også Otte ud af ti fynske unge er nervøse for eksamen efter fjernundervisning

Selvom der altså er færre eksamer til sommer, så er det vigtigt, at der trods alt stadig er en afgangseksamen, så eleverne kan træne den del.

- Den eksamen, vi lader de unge komme op i i år, skal selvfølgelig afspejle, at det har været et anderledes år. Det vil sige, at de unge får altså standspunktskarakterer i mange af fagene, men i nogle af fagene er det også vigtigt, at de får den eksamenstræning, som følger med det at skulle op til afgangsprøverne, og som man jo skal bruge senere, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosnekrants-Theil (S).

HER ER HOVEDPUNKTERNE I AFTALEN Grundskolen: 9. klasse skal til fire prøver: dansk (mundtlig og skriftlig), engelsk (mundtlig), og matematik (skriftlig).

10. klasse skal til fire prøver: dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (mundtlig og skriftlig).

I forbindelse med spørgsmålene til de mundtlige eksamener bliver det muligt at se bort fra nogle dele af undervisningen, der er foregået som nødundervisning, mens eleverne har været hjemsendt.

Lærernes frist for at afgive de afsluttende standpunktskarakterer bliver udskudt til midt i juni for at mindske det faglige efterslæb. De gymnasiale uddannelser: Eleverne i 1.g og 2.g skal til én prøve, mens eleverne i 2.g skal til én mundtlig prøve.

Eleverne i 3.g skal til fire prøver, som er dansk (skriftlig) samt to mundtlige prøver. Derudover skal eleverne mundtligt forsvare deres SRP/SOP (Studieretningsprojektet/Studieområdet, red.).

Eleverne på 1.hf skal til to mundtlige prøver, mens eleverne på 2.hf skal til tre mundtlige prøver og en prøve i skriftlig dansk.

Lige som i grundskolen er der mulighed for at se bort fra undervisning, der er foregået som nødundervisning, i udarbejdelsen af mundtlige eksamensspørgsmål.

Ligeledes bliver det muligt at vente med at afgive de afsluttende standpunktskarakterer til eleverne frem til midt i juni. Erhvervs- og voksenuddannelser og forberedende tilbud: På erhvervsuddannelserne bliver afsluttende prøver, for eksempel grundforløbsprøver og svendeprøver, afholdt løbende fra 1. marts til og med 31. juli.

Det samme er tilfældet på AMU (arbejdsmarkedsuddannelser, red.), mens nogle prøver i dansk og matematik afholdes i FVU (forberedende voksenundervisning).

Alle prøver på FGU (forberedende grunduddannelse, red.) aflyses. I stedet bliver der givet en standpunktsbedømmelse i forlængelse af en individuel evalueringssamtale. Se mere

Uvisheden er væk

I lang tid har gymnasielever råbt op med deres bekymring for sommerens eksamener. De har været utrygge ved tanken om, at de skulle op i fuldt pensum til det normale antal eksamener.

TV 2 Fyns ungdomsredaktion, Bemærk, spurgte 1.700 unge på Fyn, og undersøgelsen viste, at otte ud af ti var bekymrede for, at de lærte nok i onlineundervisningen til at bestå eksamenerne.

Alberte Lennert var én af de mange unge, der var nervøse for eksamerne. Men hun er nu lettet over at vide, hvad der skal ske.

- Vi har jo bare gået med den her uvished om, hvad der egentlig kom til at foregå til sommer. Men nu ved vi jo så, at vi skal op i de her fire eksamener, siger Alberte Lennert.

Læs også Alberte er bekymret: - Jeg lærer ikke nok af online-undervisningen

Også Nikolai Leerberg jubler over, at bekymringerne nu kan skubbes til side.

- Det er rigtig lækkert, at vi ikke skal gå og bekymre os så meget, og at vi ligesom kan slappe lidt mere af i forhold til 3.g og få en god afslutning på det hele, fortæller Nikolai Leerberg.

For de aflyste prøver bliver elevernes standpunktskarakterer istedet ophøjet til prøvekarakterer.