Nina kan nu køre med bus: - De fortjener ros for det her

- Fynbus fortjener stor ros for det, de har gjort med ramperne. Jeg har allerede haft mange gode ture, siger Nina Breilich, der i mange år har boet på Fyn.

Hun har igennem sit virke i Danske Handicaporganisationer Odense været med til at teste, hvordan ramperne virker, og i den forbindelse oplevede hun, at det var gode resultater, man er nået til.

Tidligere var der kun manuelle ramper, men de fungerede dårligt og gjorde, at Breilich mistede lysten til at køre med bus.

Ingen bedring over seks år

TV 2 Fyn har været med Nina Breilich på en tur i bus for at se, hvad de elektriske ramper kan. For det er ikke helt normalt at finde sådan en rampe i en dansk bus.

Fynbus udmærker sig som det eneste busselskab for at have forbedret tilgængeligheden netop på grund af de nye ramper, viser ny rapport fra Institut for Menneskerrettigheder.

Siden man sidst undersøgte, hvordan det stod til med tilgægeligheden, er der ikke sket stort hos de busselskaber, der findes i Danmark. Faktisk er der gået seks år, og ingen forbedringer, lyder konklusionen.