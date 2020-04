Nødpasning i påsken: Frivillige dagplejere tager en ekstra tørn

Corona-krisen påvirker mange arbejdspladser, børn og forældre, som oplever en usædvanlig hverdag. Derfor tilpasser Odense Kommune nu også pasningstilbuddet til den særlige situation.

Normalt er dagpleje, børnehuse og skoler helt lukket i helligdagene omkring påske, men i år bliver det anderledes.

Forældre, der er ansatte i samfundskritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, kan få børn helt op til 9. klasse passet i påsken også uden for normal åbningstid.

Dagplejer Sara Johansen fra det sydlige Odense syder en af dem, der står klar til at aflaste.

- Jeg ved, at mange forældre i den her tid er udfordret af at få ekstra-vagter for eksempel på sygehuset, og jeg vil gerne hjælpe til, så de kan tage af sted på arbejde med god samvittighed. Derfor skal de vide, at der er dagplejere, der helt frivilligt har sagt ja til at droppe deres frihed i forbindelse med helligdagene, siger Sara Johansen.

Flere melder sig frivilligt

Ifølge leder af Dagpleje Syd Karin Munk Bach er Sara Johansen ikke den eneste, der har melder sig klar til nødpasning.

- Normalt er der helt lukket på helligdage og i weekender, men i påsken har flere meldt sig frivilligt, da Dagplejen efterlyste, om nogen ville hjælpe med nødpasning i påsken, fortæller hun.

Karin Munk Bach glæder sig over, at hun tydeligt kan mærke dagplejernes lyst til at løse familiernes udfordringer under krisen.

- Jeg har fået mange henvendelser fra dagplejere der frivilligt ønsker at åbne deres dagpleje i forbindelse med den udvidede nødpasning – og jeg har endda også dagplejere, der har meldt sig til at gå frivillig gadeplanspatruljer, da SSP bad om hjælp til det, siger Karin Munk Bach

Tøv ikke

Forældrene der arbejder i kritiske funktioner i samfundet kan have vagter på skæve tidspunkter.

- Mange befinder sig i en presset periode på både job og i familien. Det er en svær tid - ikke mindst for de familier, hvor mor og far bliver kaldt på arbejde med kort varsel. Nogle har en omgangskreds, der kan hjælpe til - andre har ikke, skriver børn- og ungerådmand i Odense Kommune Susanne Crawley Larsen i en pressemeddelelse.

Ifølge hende, skal disse forældre ikke tøve med at sende sine børn i nødpasning.

- Det er på ingen måde skamfuldt at bede om hjælp til nødpasning for at kunne få hverdagen til at hænge sammen - det er kun rimeligt, at vi giver en god mulighed for at få børnene passet, skriver Susanne Crawley Larsen.

Glæder sig til at tage en tørn

Dagplejer Sara Johansen føler ikke pres over ekstra pasning.

- Vi må alle hjælpes ad i denne lidt anderledes tid. Så mens forældrene tager sig af vigtige funktioner i samfundet i påskedagene, glæder jeg mig til at give deres børn en dag med aktiviteter og tryghed hos mig, siger Sara Johansen.

Forældrene er blevet informeret om tilbuddet om den udvidede nødpasning i påsken via e-boks, MitBarn og Aula i denne uge.

Foreløbigt er 90 børn i skolealderen meldt til den almindelige nødpasning henover de første tre dage i uge 15, mens kun tre er tilmeldt den ekstraordinære nødpasning i påskedagene.